فيديو - اتحاد جدة يواصل الابتعاد عن الهبوط بثنائية أمام الاتفاق

البيشي يسجل ثنائية الاتحاد في مرمى الاتفاق

عبده الليثي فيسبوك تويتر

حقق اتحاد جدة الفوز على نظيره الاتفاق، بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن مباريات الجولة 28 من منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

ويستمر الاتحاد في الابتعاد عن مراكز الخطر والمهددة بالهبوط في المباريات الأخيرة، وتساعده نتيجة اليوم في الابتعاد قليلًا عن مراكز الهبوط.

وفي الشوط الأول أنهى الاتحاد المباراة وأحرز هدفي اللقاء ليحصل على الـ3 نقاط الغالية في مشواره بدروي كأس الأمير محمد بن سلمان في الموسم الحالي.

أحرز عبدالعزيز البيشي الهدف الأول لاتحاد جدة في مرمى الاتفاق بالدقيقة 31 برأسية أكثر من رائعة سددها من الوضع طائرًا على يسار حارس الاتفاق.

🎥 فيديو للهدف الأول لنادي #الاتحاد سجله اللاعب : عبدالعزيز البيشي في الدقيقة 31



الاتحاد 1 : 0 الاتفاق



#الاتحاد_الاتفاق pic.twitter.com/9MSz4xLJwn — الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) April 18, 2019

وعاد نفس اللاعب ليزيد النتيجة بهدف ثاني في الدقيقة 38 بعد هجمة مرتدة مرتبة من لاعبي الاتحاد، وسدد البيشي يسارية رائعة سكنت الشباك.

🎥 فيديو للهدف الثاني لنادي #الاتحاد سجله اللاعب : عبدالعزيز البيشي في الدقيقة 38



الاتحاد 2 : 0 الاتفاق



#الاتحاد_الاتفاق pic.twitter.com/ELfPNpmC11 — الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) April 18, 2019

وأضاع فلانويفا ركلة جزاء للاتحاد في الدقيقة 68 من عمر اللقاء، وتعرض حسين صالح قاسم سالم لاعب الاتفاق للطرد في الدقيقة 88 من عمر المباراة.

وارتقى الاتحاد للمركز العاشر في ترتيب الدوري السعودي برصيد 31 نقطة بينما تجمد رصيد الاتفاق عند 33 نقطة في المركز التاسع.