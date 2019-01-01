فيديو - اتحاد جدة يضرب العهد بثلاثية في افتتاح مشواره بالبطولة العربية

انطلاقة ناجحة للعميد في كأس محمد السادس

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

حقق اتحاد جدة السعودي فوزًا كبيرًا أمام العهد اللبناني بثلاثية نظيفة، في ذهاب دور الـ32 من كأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية"، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة.

العميد لم يحتاج سوى 14 دقيقة فقط من المباراة كي يفتتح التسجيل بأقدام رومارينيو بعدما استلم تمريرة بينية سحرية من وسط الملعب وضعته على انفراد تام بحارس مرمى الفريق اللبناني.

وفي الدقيقة 27 من عمر الشوط الأول، أضافت رأسية مروان دا كوستا ثاني أهداف النمور بعدما استقبل عرضية متقنة من فيتشو.

وقبل نهاية الشوط بسبع دقائق، سجل بريجوفيتش ثالث أهداف الاتحاد من تسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد عدة تمريرات قصيرة بين أقدام لاعبي العميد.

مع بداية الشوط الثاني، أنقذت العارضة هدف محقق للاتحاد بعد عرضية من ركلة حرة تبعها لاعب العميد برأسية من داخل منطقة الجزاء إلا أن العارضة وقفت حائلًا دون دخول الكرة للمرمى.

وواصل النمور سيطرتهم على مجريات اللقاء، وسط ظهور الفريق اللبناني على استحياء في بعض الهجمات التي لم تشكل أي خطورة على مرمى الفريق الجداوي، لتنتهي المباراة بفوز الأخير بنتيجة 3-0.