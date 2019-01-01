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دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

فيديو - اتحاد جدة يسقط في نهاية الدوري السعودي أمام "الهابط" أُحد

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انتهاء منافسات الدوري السعودي للمحترفين

عبده الليثي     فيسبوك      تويتر

تلقى اتحاد جدة هزيمة مفاجئة أمام أحد في الجولة الأخيرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بهدف دون رد.

اتحاد جدة أفلت من الهبوط إلى الدرجة الثانية بأعجوبة بعد عودة سييرا إلى تدريب العميد في أخر جولات الموسم.

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أحرز محمد مجرشي الهدف الأول لصالح أحد في الدقيقة 9 من عمر اللقاء ليفاجيء الضيوف بهدف مبكر.

وودع أحد منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد حلوله في المركز الأخير في الترتيب.

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