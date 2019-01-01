فيديو - إيران تطيح بالصين من كأس آسيا بثلاثية نظيفة

إيران يواصل انتصاراته ويتأهل لنصف نهائي كأس آسيا

عبده الليثي فيسبوك تويتر

أطاح المنتخب الإيراني بنظيره الصيني، من منافسات كأس الأمم الآسيوية، من دور الـ16، ليكمل مشواره نحو اللقب بكل قوة حيث يعد من أقرب المرشحين للتتويج بالبطولة.

وفاز المنتخب الإيراني على نظيره الصيني في مباراة اليوم التي أقيمت على ملعب "محمد بن زايد"، بثلاثة أهداف دون رد.

تقدم نجم المنتخب الإيراني مهدي طارمي، في الدقيقة 18 بالهدف الأول، بعد صناعة من سردار بعد انطلاقة رائعة وضع زميله أمام الشباك الخالية.

وسيطر المنتخب الإيراني على مجريات اللعب بشكل كبير بعد الهدف الأول، وهدد مرمى المنتخب الصيني في أكثر من مرة خلال الشوط الأول.

وأضاف سردار أزمون، صانع الهدف الأول، الهدف الثاني، في الدقيقة 31 بعد فاصل مهاري من اللاعب المتألق، بعد أن راوغ مدافع وحارس مرمى الصين.

واختتم الثلاثية كريم أنصاري في الدقيقة 91 من عمر اللقاء، ليؤكد أحقية المنتخب الإيراني في الصعود إلى قبل نهائي كأس آسيا للنسخة الحالية.

وبذلك صعد المنتخب الإيراني إلى نصف نهائي البطولة ليواجه اليابان الذي تأهل بعد الفوز على فيتنام بهدف دون رد.