فيديو - إصابة غريبة لنجم بورتو قبل مواجهة ليفربول

اللاعب أصيب وهو يسجل هدفاً

فيسبوك تويتر هيثم محمد

تعرض أليكس تيليس، مدافع بورتو، لإصابة غريبة في مباراة فريقه أمام براجا مساء السبت بالدوري البرتغالي قد تبعده عن مقابلة ليفربول بدوري الأبطال.

وفاز بورتو على براجا بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل إثنين بعدما كان متأخراً، ليواصل صراعه مع بنفيكا على صدارة الدوري البرتغالي.

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وسقط تيليس متألماً بعد تحويله لركلة جزاء بنجاح في مرمى براجا، ودخل المسعفون لعلاجه، ولكن لم يتمكن من إكمال المباراة وتم استبداله.

OUCH! 😬



's Alex Telles could miss the UCL game against after injuring himself while taking a penalty. pic.twitter.com/6FCLGjzIth — ESPN UK (@ESPNUK) March 30, 2019

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وكشف سيرجيو كونسيساو، مدرب بورتو، أن إصابة اللاعب خطيرة في تصريحاته بالمؤتمر الصحفي للمباراة وأنه قد يغيب عن لقاء ليفربول.

وقال كونسيساو: "لا نعرف بعد ما حدث بالظبط، يمكنني القول إننا لا نتعامل مع أمر إيجابي على الإطلاق، سنرى بالأيام المقبلة الفحوصات ونتائجها ونرى الصورة كاملة".

ويلعب بورتو مع ليفربول الأسبوع المقبل ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، ثم يلتقي الفريقان إياباً بعدها بسبعة أيام.