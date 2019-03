فيديو - إصابة غريبة لنجم بورتو قبل مواجهة ليفربول

تعرض أليكس تيليس، مدافع بورتو، لإصابة غريبة في مباراة فريقه أمام براجا مساء السبت بالدوري البرتغالي قد تبعده عن مقابلة ليفربول بدوري الأبطال.

وفاز بورتو على براجا بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل إثنين بعدما كان متأخراً، ليواصل صراعه مع بنفيكا على صدارة الدوري البرتغالي.

وسقط تيليس متألماً بعد تحويله لركلة جزاء بنجاح في مرمى براجا، ودخل المسعفون لعلاجه، ولكن لم يتمكن من إكمال المباراة وتم استبداله.

