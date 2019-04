فيديو | إبراهيموفيتش يسجل في فوز لوس أنجلوس ويحتفل في وجه خصمه

حقق فريق لوس أنجلوس جلاكسي فوزًا هامًا على نظيره ريال سولت ليك في المباراة التي جمعتهما فجر اليوم في الدوري الأمريكي بهدفين لهدف وحيد.

افتتح التسجيل في المباراة اللاعب كارلوس أنتونا في الدقيقة الـ 16 من عمر اللقاء، وعادل دونالد تويا النتيجة لسولت ليك في الدقيقة الـ 64.

وشهدت المباراة مناوشات عديدة بين النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش لاعب لوس أنجلوس جالاكسي ونظيره في ريال سولت ليك نيدوم أوناه.

وسجل زلاتان هدف التقدم والفوز لفريقه في الدقيقة الـ78 من عمر اللقاء ليذهب فورًا من بعده ليحتفل في وجه لاعب ريال سولت ليك الذي لم يرد عليه.

You don't want to upset the Lion. 🦁



Zlatan makes it 2-1! #LAvRSL https://t.co/lLl7fh68Fk