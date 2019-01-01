فيديو - أيوب الكعبي يقود هيبي تشينا للفوز الأول بالدوري الصيني

المغربي يسجل هدفه الثاني على التوالي

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

قاد المهاجم المغربي أيوب الكعبي، فريقه، هيبي تشينا فورتين، للفوز في أول مباريات الفريق بالجولة الثانية من الدوري السوبر الصيني موسم 2019.

وكان لاعب نهضة بركان السابق، قد سجل هدفًا في الجولة الأولى في الخسارة أمام شينزين، بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وجاء هدف المغربي الدولي في الدقيقة 30 من عمر اللقاء، بعد مجهود فردي في شباك شنجهاي شينوا.

Ayoub El Kaabi abrindo o placar no Hongkou Stadium. Detalhe para o drible em Bi Jinhao e o chute certeiro no canto de Li Shuai. pic.twitter.com/tinawqdrTW — Leonardo Hartung (@HartungLeo) March 10, 2019

وعدّل النيجيري أوديون إيجالو، لاعب واتفورد الإنجليزي السابق، النتيجة بهدف في الدقيقة 34.

وفي الشوط الثاني قاد دونج تشيسهينج بالدقيقة 65، لتقدم هيبي تشينا للفوز بتسجيل الهدف الثاني.

وشهد اللقاء مشاركة الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو بصفوف هيبي تشينا.

ليرفع هيبي رصيده إلى 3 نقاط في المركز الثامن بعد نهاية مباريات الجولة الـ8، بينما تراجع شنجهاي شينوا لقاع الترتيب بدون نقاط.

ويحتل الكعبي المركز الثاني في ترتيب الهدافين خلف البلجيكي فيريرا كاراسكو، برصيد 3 أهداف.