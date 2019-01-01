فيديو - أحد يضيع التعادل أمام الشباب والأخير يستعيد مركزه الثالث
زهيرة عادل فيسبوك تويتر
حقق الشباب فوزًا مهمًا ومثيرًا أمام أحد بثنائية مقابل هدف وحيد، على ملعب الأمير محمد بن عبد العزيز، ضمن الجولة الـ25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.
هدف اللقاء الأول جاء في الدقيقة 18 من تسديدة رائعة من سيبا؛ محترف الشباب، من داخل منطقة الجزاء.
الهدف الأول لنادي #الشباب سجله اللاعب سيبا في الدقيقة 19— دوري بلس (@dawriplusksa) ٣٠ مارس ٢٠١٩
أحد 0 : 1 الشباب
#دوري_كأس_الامير_محمد_بن_سلمان
#أحد_الشباب
#دوري_بلس
رابط المباراة: https://t.co/D3Or1qOMwI… pic.twitter.com/dj0vr4lB3L
ورد أحد بهدف التعادل في الدقيقة 21 بعدما تصدى حارس الشباب لتسديدة من ركلة ثابتة، ارتدت لتصل إلى ماجد هزازي يسددها أرضية داخل الشباك.
الهدف الأول لنادي #أحد سجله اللاعب ماجد هزازي في الدقيقة 21— دوري بلس (@dawriplusksa) ٣٠ مارس ٢٠١٩
أحد 1 : 1 الشباب
#دوري_كأس_الامير_محمد_بن_سلمان
#أحد_الشباب
#دوري_بلس
رابط المباراة: https://t.co/D3Or1qOMwI… pic.twitter.com/0jq9u2OA86
ومن رأسية مستغلًا عرضية من الناحية اليمنى، أضاف بوبكر تراولي الهدف الثاني للضيوف.
الهدف الثاني لنادي #الشباب سجله اللاعب بوبكر تراولي في الدقيقة 37— دوري بلس (@dawriplusksa) ٣٠ مارس ٢٠١٩
أحد 1 : 2 الشباب
#دوري_كأس_الامير_محمد_بن_سلمان
#أحد_الشباب
#دوري_بلس
رابط المباراة: https://t.co/D3Or1qOMwI… pic.twitter.com/nbbWJ24s22
وشهد اللقاء إشهار الكارت الأحمر إلى ماجد هزازي في الدقيقة 88، بعدما رجع الحكم إلى تقنية الفيديو وتأكد من تعمده إصابة عبد المجيد الصليهم؛ لاعب الشباب.
وأضاع كارل مجاني فرصة إدراك التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 102 بعدما أهدر ضربة جزاء، ليضيع على فريقه نقطة.
الفوز مكن الشباب من استعادة المركز الثالث برصيد 47 نقطة، بينما تجمد أحد في مؤخرة جدول الترتيب بـ15 نقطة.