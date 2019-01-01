فيديو - أحد يضيع التعادل أمام الشباب والأخير يستعيد مركزه الثالث

أصحاب الأرض أهدروا ضربة جزاء في اللحظات الأخيرة

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

حقق الشباب فوزًا مهمًا ومثيرًا أمام أحد بثنائية مقابل هدف وحيد، على ملعب الأمير محمد بن عبد العزيز، ضمن الجولة الـ25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

هدف اللقاء الأول جاء في الدقيقة 18 من تسديدة رائعة من سيبا؛ محترف الشباب، من داخل منطقة الجزاء.

ورد أحد بهدف التعادل في الدقيقة 21 بعدما تصدى حارس الشباب لتسديدة من ركلة ثابتة، ارتدت لتصل إلى ماجد هزازي يسددها أرضية داخل الشباك.

ومن رأسية مستغلًا عرضية من الناحية اليمنى، أضاف بوبكر تراولي الهدف الثاني للضيوف.

وشهد اللقاء إشهار الكارت الأحمر إلى ماجد هزازي في الدقيقة 88، بعدما رجع الحكم إلى تقنية الفيديو وتأكد من تعمده إصابة عبد المجيد الصليهم؛ لاعب الشباب.

وأضاع كارل مجاني فرصة إدراك التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 102 بعدما أهدر ضربة جزاء، ليضيع على فريقه نقطة.

الفوز مكن الشباب من استعادة المركز الثالث برصيد 47 نقطة، بينما تجمد أحد في مؤخرة جدول الترتيب بـ15 نقطة.