فيديو | أبو تريكة يرسل رسالة لصلاح بعد أزمته الأخيرة

نصحية سريعة من قدوة صلاح

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

قدم اللاعب المصري الأسبق، محمد أبو تريكة، والمحلل في قنوات بي إن سبورتس، نصيحة للنجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي.

وجاءت النصائح، قبل مواجهة الريدز لبايرن ميونيخ الألماني في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وشن البعض هجوماً على الجناح المصري، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد بعض التصريحات في الأيام الأخيرة.

وقال أبو تريكة قبل بداية اللقاء للمصري مدافعًا عن صلاح: "صلاح طيب عمره ما اتكبر أو شعر بالغرور، يستمع للنصحية، مُحب لبلده وللخير دائمًا، نحن المصريين عندما نحب شخص نحبه جدًا وعندما ننتقد ننتقده بعشم وليس كره، نحن نريده أن يكون أحسن واحد في الدنيا".

وتابع: "صلاح واحد مننا، ومن الطبقة الفقيرة مثلنا، تشعر أن خارج من وسط البلد من وسط الشعب، لذلك هو بطل الشعب، لدينا مشاكل كثيرة، الناس عندما تشاهد صلاح تنسى".

وقدم نصحية للاعب تشيلسي وروما الأسبق: "في بعض الأحيان يكون تفكير اللاعب السريع ليست على نفس مستوى سرعته في الملعب، ولذلك أطلب من صلاح أن يكون تفكيره سريع وحاسم، وأن يصفى ذهنه ولا يشغل باله بأي شيء سوى كرة القدم حتى لا يتأثر".

وكان صلاح قد علق على المنافسة القوية بأنه وصل إلى مكانة كبيرة لم يصل إليها أي لاعب عربي أو أفريقي قبله، كذلك أعرب على عدم اكتراثه بوسائل التواصل الاجتماعي.