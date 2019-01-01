فيديو - أبها يخطف فوزًا قاتلًا من الاتفاق بالدوري السعودي

الدوري السعودي يشهد إثارة كبيرة في الأسابيع الأولى

عبده الليثي فيسبوك تويتر

حقق فريق أبها فوزًا قاتلًا على نظيره الاتفاق، بهدف واحد، ضمن الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويقدم أبها في الموسم الحالي، أداء أكثر من رائع حيث تمكن من الفوز بمباراتين وتعادل في واحدة وتلقى هزيمتين، وتعد نتائج جيدة بالنسبة أن أبها صعد من الدرجة الأولى في الموسم الحالي.

وساد التعادل والأداء السلبي بين الفريقين طوال شوطي المباراة حيث كان يرغب الاتفاق في الظفر بالثلاثة نقاط من أجل التواجد في المراكز العليا في جدول الترتيب.

وفي الدقيقة 94 تمكن أمين عطوشي من خطف نقاط المباراة لصالح أبها بعد متابعة رائعة لكرة عرضية أرضية داخل منطقة الجزاء حيث سكنت تسديدته شباك حارس الاتفاق.

وبذلك ارتفع رصيد أبها إلى 7 نقاط في المركز السادس، بينما تجمد رصيد الاتفاق عند 6 نقاط في المركز السابع في الدوري السعودي.