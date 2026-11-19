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في سن التاسعة والعشرين، كم موسمًا آخر يريد فيديريكو كييزا أن يُهدر؟ بعد أن تابع موسم ليفربول 2025-26 بأكمله من مقاعد البدلاء ومن المدرجات، انطلق الموسم الحالي على المنوال ذاته؛ حتى الآن، خاض اللاعب المولود عام 1997، مباراة واحدة هذا الموسم، لعب خلالها دقيقتين فقط. وإجمالًا، منذ صيف 2024 وحتى الآن، جمع كييزا 51 مشاركة محدودة الدقائق مع الريدز، سجل خلالها 5 أهداف.

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قليل، بل قليل جدًا. سواء بالنظر إلى كييزا الجامح قبل الإصابة الخطيرة التي تعرض لها في يناير 2022، وأثرت على مسيرته. لكنه قليل جدًا أيضًا بالنسبة إلى كييزا ما بعد الإصابة، الذي يمكنه - بل ينبغي عليه -، بعيدًا عن مخاوف تجدد الإصابة التي وضعت حدًا أيضًا لعلاقته بالمنتخب الإيطالي، أن يطمح إلى ما هو أكثر.

في كل عام، سواء خلال سوق الانتقالات الصيفية أو الشتوية، يدور الحديث عن احتمال عودة كييزا إلى الدوري الإيطالي. وهذا الموسم أيضًا، مع اقتراب فترة الانتقالات الشتوية، لا يشكل استثناءً. وحتى الآن، كانت هناك عقبتان رئيسيتان أمام عودة لاعب يوفنتوس وفيورنتينا السابق إلى الدوري الإيطالي؛ قيمة انتقاله (15 مليونًا يطلبها ليفربول مقابل بيعه بشكل نهائي، مقارنة بـ12.5 مليون استثمرها النادي في 2024 ولا مجال للإعارة).

وحول راتبه، يتقاضى كييزا في أنفيلد راتبًا قدره 7.5 ملايين في الموسم، وهو رقم لا يستطيع أي نادٍ في إيطاليا منحه إياه. والأرقام المتداولة، بالنسبة للاعب في التاسعة والعشرين، بعيدة تمامًا عن متناول الكرة الإيطالية في 2026.

الجديد هذا العام أنه مع اقتراب نهاية عقده مع ليفربول (30 يونيو 2028)، قد تتغير الأمور، سواءً فيما يتعلق بقيمة الانتقال (أو الانفتاح على الإعارة)، أو فيما يخص الراتب، إذ بات كييزا أكثر استعدادًا لتوزيع ما يتقاضاه حاليًا على موسمين أو أكثر.

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انطلاقًا من هذه المعطيات، ما الأندية التي قد تكون مهتمة بكييزا؟ الخاطبون كُثر، سواء من أندية الصف الأول أو الثاني. من إنتر إلى ميلان، مرورًا بنابولي وروما، دون إغفال كومو ولاتسيو. أما من يبدو بعيدًا فهو يوفنتوس، الذي يملك وفرة كبيرة في مركز الجناح الهجومي (بعيدًا عن الإصابات).

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تعود آخر تصريحات كييزا بشأن عودته المحتملة إلى إيطاليا إلى الصيف الماضي، في مقابلة مع صحيفة غازيتا ديلو سبورت: "هل إيطاليا فصل مغلق؟ لا، أريد أن أعود لاعبًا مؤثرًا، لكن لتحقيق ذلك يجب أن ألعب أكثر من ألف دقيقة في الموسم مع ناديي. باللعب بهذا القدر القليل لن أصل إلى أي مكان. أود العودة إلى إيطاليا، ويوفنتوس في قلبي".

وأضاف كييزا: «هل كومو خيار ممكن؟ أنا منفتح على كل شيء، المهم أن ألعب. لست مغرورًا لأقول: يجب أن أكون أساسيًا. أنا مستعد للمنافسة على مكاني، في أي مكان. فابريجاس مدرب من الطراز الرفيع، لم يكن أحد يتخيل كومو بهذا الشكل؛ فريق ممتع للمشاهدة أيضًا. لكنني حزنت لأن يوفنتوس لم يتأهل إلى دوري الأبطال".

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البديل عن العودة إلى إيطاليا بالنسبة لكييزا قد يكون البقاء في ليفربول، أو الانتقال على سبيل الإعارة إلى نادٍ من أندية الوسط أو المؤخرة في الدوري الإنجليزي الممتاز. أما الاحتمال الأخير، الذي لا ينبغي استبعاده، فهو الانتقال إلى السعودية، وهو حل يلبي مطلب الراتب وكذلك رغبته في العودة أخيرًا إلى اللعب بانتظام في أجواء كروية دون ضغوط كبيرة.