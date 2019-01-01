فيديتش: أجويرو ولد مدافعًا وجوارديولا صنع ميسي المرعب

فيديتش يتحدث عن سيرخيو أجويرو وليونيل ميسي وبيب جوارديولا

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قال نيمانيا فيديتش أسطورة نادي مانشستر يونايتد إن سيرخيو أجويرو ولد مدافعًا، أو هكذا يشعر في المواجهات التي لعب فيها أمامه.

وتحدث فيديتش حول سيرخيو أجويرو والدور الذي اكتسبه في مانشستر سيتي قبل وبعد جوارديولا، وكذلك ما قام به بيب مع ليونيل ميسي في برشلونة.

وحول أجويرو قال فيديتش إنه كان يمتلك نفس الشراسة والذكاء المعروفين لدى المدافعين، ودائمًا في المواجهات المشتركة بينهما كان يشعر بأنه ولد مدافعًا ثم تحول إلى مهاجم.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) September 8, 2019

وأضاف: "بيب جوارديولا يقوم بعمل رائع في مانشستر سيتي، لقد كان لديه القدرة على تطوير كل لاعب فرديًا وتطوير المنظومة بشكل عام وجعل الفريق قادر على حسم البطولات بهذه الشراسة"

وتابع: "بصمة جوارديولا واضحة على كل اللاعبين الذين تدربوا معه، حتى ليونيل ميسي بات لاعبًا أفضل مما كان عليه مع بيب، إنه يقوم بعمل كبير بالفعل"

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يذكر أن فيديتش قد رحل عن عالم كرة القدم الأوروبية قبل أن يتولى بيب جوارديولا إدارة مانشستر سيتي، ولكنه طالما أشاد به من قبل.