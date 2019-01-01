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فيدال يُنهي أزمته في إيطاليا

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فيدال أنهى الأمر بشكل سريع

إسلام أحمد    فيسبوك      تويتر

حل متوسط الميدان التشيلي، أروتور فيدال، لاعب برشلونة الحالي، أزمته المالية في إيطاليا.

وظهرت تقارير أمس، بأن فيدال لم يدفع قيمة إيجاره لبعض المنازل، والتي تخطت حاجز الـ18 ألف يورو.

وأكدت ماركا الإسبانية اليوم، أن اللاعب قام بحل الأمر عن طريق تحويل مالي بنكي.

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وجاء دفع اللاعب التشيلي البالغ 31 عامًا، ليؤكد حسن نيته وإنهاء الأمر، ليتم إلغاء القضية المرفوعة ضده وإغلاقها.

ووفقاً للصحيفة الإسبانية فإن لاعب يوفنتوس السابق، دفع 18.489 ألف دولار لإنهاء الأمر، كما سيدفع كافة المصاريف الإدارية للمحكمة.

ولعب التشيلي 4 مواسم مع يوفنتوس، حقق لقب الدوري 4 مرات، وكذلك لقب كأس إيطاليا، ولقبين لسوبر إيطاليا، وتأهل لنهائي دوري الأبطال 2015.

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