فيدال: نحلم بدوري الأبطال ومن الجيد أننا لم نخسر أمام هويسكا

أرتورو فيدال نجم فريق برشلونة يؤكد أن فريقه يحلم بالتتويج بدوري أبطال أوروبا ويسعى للحصول على البطولة رغم كل المصاعب.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد النجم التشيلياني أرتورو فيدال لاعب فريق برشلونة الإسباني على أمله في التتويج بدوري أبطال أوروبا رفقة فريقه بنهاية الموسم الجاري.

جاء هذا في تصريحات صحفية أكد خلالها اللاعب أن برشلونة خاض مباراة جيدة أمام هويسكا في الجولة الـ 32 من الدوري الإسباني مساء الأمس السبت.

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🔗 https://t.co/RF4XIUexe5 pic.twitter.com/tqIT3F54qi — جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢٧ فبراير ٢٠١٩

وقال فيدال: "لقد كان ذلك برشلونة مختلفًا عن الذي يعرفه الجميع، لقد لعب كل الشباب وقدموا مباراة جيدة للغاية، لقد كانت مباراة صعبة ومليئة بالحماس، وأعتقد أن التعادل نتيجة مرضية للطرفين".

وأضاف: "لم يسبق لبرشلونة أن لعب بثلاثي خط وسط الملعب الذي شارك اليوم بجوار بعضهم البعض،، كل شيء كان مختلف، حتى الكرة لم تسير بشكل صحيح لأن أرضية الملعب كان بها مشاكل، لكن الأهم أننا لم نتعرض للخسارة".

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وأكمل: "كلنا هنا بالإضافة لمن لم يحضر نفكر في دوري أبطال أوروبا ومواجهة يونايتد، نريد التتويج بالدوري وذلك قريب، لكن دوري أبطال أوروبا هو حلمنا".

جدير بالذكر أن برشلونة كان قد تعادل سلبيًا بدون أهداف مساء الأمس أمام فريق هويسكا ضمن لقاءات الجولة الـ 32 من الدوري الإسباني ولعب بعدد كبير من عناصر مقاعد الإحتياط.