فيدال: برافو ليس صديقي ولن يكون كذلك

تصريحات زوجة كلاوديو برافو بعد كأس العالم ٢٠١٨ لا تزال تلقي بظلالها على علاقته بأرتورو فيدال نجم برشلونة.

أكد أرتورو فيدال نجم وسط ملعب برشلونة أن علاقته بمواطنه كلاوديو برافو حارس مرمى مانشستر سيتي لا تتخطى الزمالة في المنتخب.

جاء هذا في تصريحات صحفية للصحافة التشيلية وأكد خلالها أن المعسكر الأخير لم يشهد ولو حديثًا واحدًا بينهما بعد الأزمة الأخير.

وقال فيدال: "كان يجب على أحدنا أن يقوم بخطوة لكن ذلك الشخص لن يكون أنا ولا أعاني من أي مشكلة بتلك الطريقة".

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وأضاف: "أنا وهو نتدرب مع المنتخب ونقدم أفضل ما لدينا لكننا لسنا أصدقاء ولن نكون كذلك أبدًا، رغم ذلك المنتخب هو أهم شيء الآن".

وأكمل: "أخبرت برافو بعض الأشياء من قبل لكن ليس من الضروري أن أخبرها للصحافة فأنا لدي من الشجاعة ما يكفي حتى أقول كل شيء في وجه صاحبه، لكنه لم يتحدث لي من وقتها لذلك لا أعرف إذا ما كان فهم ما عنيته فعلًا".

جدير بالذكر أن زوجة برافو كانت قد اتهمت عددًا من نجوم منتخب تشيلي بالذهاب للتدريبات في حالة سُكر عقب الخروج من كأس العالم الأخيرة في روسيا.