فيجو يرشح راموس للكرة الذهبية ويكشف سبب رحيله عن برشلونة

لماذا رحل فيجو عن برشلونة في 2000. تعرف على تصريحات اللاعب

كشف لويس فيجو، لاعب ريال مدريد السابق، السبب وراء قراره بالرحيل عن برشلونة كما رشّح سيرخيو راموس، قائد البلانكوس، للفوز بالكرة الذهبية.

فيجو انضم إلى ريال مدريد قادمًا من برشلونة في 2000 ليصبح العدو الأول لجماهير البلوجرانا.

وقال فيجو في تصريحات لصحيفة "ماركا" الإسبانية: "راموس يستحق التتويج بالكرة الذهبية، فالمدافع مثل حارس المرمى صعب أن يحصل على هذه الجائزة لكن فابيو كانافارو فعلها وأتمنى أن يكررها قائد الملكي".

وتابع: "في الوقت الحالي هو الأفضل وطوال الموسم وبالنظر إلى مستواه في المطلق خلال السنوات الأخيرة فراموس بالقطع يستحق هذه الجائزة".

قائد منتخب البرتغال السابق عبّر عن سعادته للعمل مع يوهان كرويف في برشلونة كما أكد أنّه استفاد باللعب تحت فيسينتي ديل بوسكي وجوزيه مورينيو وكارلوس كيروش.

✨ برشلونة حامل اللقب لن يلعب في بطولة كأس الأبطال الدولية 2019، الفريق قد يكتفي بالذهاب في جولة إلى آسيا قبل بداية الموسم الكروي الجديد. pic.twitter.com/DhqMyDltfo — جول العربي - Goal (@GoalAR) March 28, 2019

وحول انتقاله إلى ريال مدريد في 2000 علّق فيجو: "دائمًا يبحث اللاعب عن الأفضل بالنسبة له، وكنت وقتها أرغب في الحصول على التقدير والتطور في جميع الجوانب سواء الاقتصادية أو المكانة وحتى على مستوى البطولات".

واختتم: "وقعت مع إنتر الإيطالي لأنني كنت أبحث عن فرصة أفضل في مكان أشعر فيه بالسعادة الكروية".

جدير بالذكر أنّ فيجو نجح في الحصول على الكرة الذهبية في 2000 بانضمامه إلى النادي الملكي.