فيجو: رحلت عن برشلونة مضطرًا وتركت ريال مدريد لألعب

فيجو يكشف سبب مغادرة برشلونة ثم بعد ذلك الرحيل لإنتر

كشف لويس فيجو، لاعب ريال مدريد وبرشلونة وإنتر السابق، عن السبب وراء مغادرة النادي الكتالوني والفترة التي عانى فيها مع الملكي.

فيجو رحل عن برشلونة في 2000 وأصبح العدو الأول لجمهور البلوجرانا منذ حينها.

وقال فيجو في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "تلقيت عروضًا من يوفنتوس وبارما وكنت معجبًا كثيرًا بمشاريعهم وتركت الأمر في الأخير خاضع لوكيل أعمالي".

وتابع: "امتلكت 5 سنوات عظيمة في برشلونة على المستوى الإنساني والمستوى الرياضي ولكن في صيف 2000 نجح جاسبارت في انتخابات برشلونة وهو شخص لا أثق فيه ولم يتحدث معي عن أي شيء".

وأوضح: "وكيل أعمال توصل لاتفاق مع فلورنتينو بيريز حينما كان مرشحًا لرئاسة ريال مدريد ولم أرى هذا الاتفاق، وعلمت أنّه لو رفضت الرحيل فعليّ دفع غرامة تعادل قيمة تذاكر "سانتياجو برنابيو" الموسمية".

النجم البرتغالي أوضح أنّ وكيل أعماله هو من أتم الاتفاق وسافر لإقناعه بالموافقة على الانضمام إلى ريال مدريد بعد نجاح بيريز ثم بعدها التقى فلورنتينو في مدينة لشبونة لينتهي الأمر باتخاذه القرار لمغادرة برشلونة والانضمام إلى ريال مدريد.

🌀 أنشيلوتي واثق من إمكانية نابولي في قلب الموازين على أرضه أمام أرسنال🗣️ pic.twitter.com/eMOcFf942a — جول العربي - Goal (@GoalAR) April 13, 2019

وأردف: "انضممت إلى ريال مدريد في فترة صعبة وكان حلمي الفوز بدوري أبطال أوروبا ولعبت مع مجموعة عظيمة مثل راؤول وهييرو وغيرهم".

واختتم: "قررت الرحيل عن ريال مدريد والانضمام إلى إنتر رغم وجود عام متبقي في عقدي والسبب في ذلك أنني لم أعد أشارك بانتظام وشعرت بأنني غير مفيد للفريق".

جدير بالذكر أنّ فيجو حقق دوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد في 2002 بعد الفوز على باير ليفركوزن.