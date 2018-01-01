فيجو: الدوري الإيطالي جعل رونالدو أفضل وأتمنى وصول ميسي

رونالدو يتألق مع يوفنتوس

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أشاد لويس فيجو، نجم إنتر وريال مدريد السابق، بتجربة انتقال كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس والدوري الإيطالي وقال إنه يتمنى أن يرى ليونيل ميسي يحذو حذوه.

وتألق رونالدو منذ وصوله مع يوفنتوس ويتصدر طليعة هدافي الدوري الإيطالي وحسم ديربي تورينو مساء السبت بركلة جزاء لمصلحة فريقه.

وقال فيجو مع "دازون": "برأيي أن رونالدو بعد تجربته مع الكرة الإيطالية أصبح أكثر كمالاً". اختيارات المحررين قرعة دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا 2018-19 | الموعد، القنوات الناقلة، الفرق المتأهلة، النظام وترتيب المجموعات

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رونالدو هو أول لاعب في هذا القرن يسجل في 6⃣ مباريات متتالية ليوفنتوس خارج ملعبه في الكالتشيو! 🔝 pic.twitter.com/l3LPNPG5zz — جول العربي - Goal (@GoalAR) December 15, 2018

وأضاف: "سيكون من الرائع أن نرى ميسي يلتحق به في إيطاليا، سيكون شيئاً مميزاً رؤية أسطورتين هنا مجدداً".

وأبدى فيجو إعجابه بهداف إنتر ماورو إيكاردي بعد مبارة أودينيزي التي سجل بها هدف فريقه الوحيد: "أن تسجل ركلة جزاء بتلك الطريقة بعد خروج فريقك من دوري الأبطال هذا يظهر شخصية وأمان كبير".

وختم: "إيكاردي مهاجم ولاعب كبير ويستغل أقل الفرص، فوز إنتر بالدوري صعب لفارق النقاط، ولكن أتمنى أن يعود للانتصارات".