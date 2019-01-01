فيجولي يتحدث عن مستقبله مع جلطة سراي وينصح مواطنه سليماني

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أكد الجزائري سفيان فيجولي؛ المحترف في صفوف جلطة سراي التركي، أن يشعر بالراحة مع فريقه إلا أنه حتى الآن لم يحدد ما إذا كان سيبقى بالموسم المقبل به أم سيرحل.

صاحب الـ29 عامًا انضم للفريق التركي في صيف 2017 قادمًا من وست هام يونايتد الإنجليزي، وشارك معه الموسم الجاري في 17 مباراة، سجل خلالهم هدفين.

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فيجولي قال، في تصريحاته لـ"TRT Spor" التركية: "أنا مرتبط بعقد مع جلطة سراي مستمر لمدة ثلاثة مواسم ونصف مقبلة، أعرف قرار النادي حول مستقبلي، رأيت هنا حبًا كبيرًا من الجماهير، وأشعر براحة هنا، لكن حاليًا ليس لدي أي شيء أقوله عن مستقبلي، دعونا ننتظر للعام المقبل".

وانتقل الجزائري للحديث عن مواطنه إسلام سليماني؛ المحترف في صفوف فنربخشه التركي: "أعرف سليماني منذ عام 2012، وأعرف إلى أي مدى هو لاعب كرة قدم جيد وكذلك مهاجم رائع، لكن بالطبع ليس سليماني فقط بل على فنربخشه ككل أن يطور أدائه أكثر، لأن سليماني يكون مؤثرًا أكثر إذا كان متقدمًا بشكل أكبر عن الجناحين".

وكان سليماني قد أعير إلى فنربخشه الصيف الماضي قادمًا من ليستر سيتي الإنجليزي، ومن المقرر أن تنتهي إعارته بنهاية الموسم الجاري.

وشارك المهاجم الجزائري بالدوري التركي في 20 مباراة، وسجل أربعة أهداف إلا أن بعض التقارير قد أكدت رغبته في الرحيل عن فنربخشه في ظل الانتقادات التي يتعرض لها بسبب مستواه.