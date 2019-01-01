فيتوريا يستقر على بديل حمدالله أمام السد

النصر أمام السد في قمة آسيوية قوية

عبده الليثي فيسبوك تويتر

كشفت تقارير صحفية، اليوم الإثنين، عن تفكير البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للنصر السعودي، لتعويض غياب عبدالرزاق حمدالله.

وكان حمدالله تعرض للإصابة وأعلن النصر عن غيابه أمام السد القطري في مباراة اليوم ضمن مباريات ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "الرياضية" السعودية، اليوم الإثنين، أن فيتوريا ينوي الدفع بصالح آل عباس لقيادة هجوم النصر أمام السد مساء اليوم.

وتعرض حمدالله لإصابة بإلتواء في مفصل القدم مما تعذر مشاركته في مران الأمس لفريقه قبل مواجهة السد القوية للمنافسة على لقب دوري أبطال آسيا.

وكان النصر قد حقق فوزًا هامًا في أول مباراة له في الدوري أمام ضمك، وتعرض خلالها حمدالله لإصابة الإلتواء في مفصل القدم ويحرم النصر من خدماته أمام السد.

وتعرض أيضًا عبدالرحمن العبيد لإصابة اليوم ليكون عوض خميس بديلًا له في التشكيل، حيث سيعتمد عليه فيتوريا خلال مواجهة اليوم.

والتشكيل المتوقع للنصر يأتي على النحو التالي:

​حراسة المرمى: براد جونز

خط الدفاع: عوض خميس - عبدالله مادو - عمر هوساوي - سلطان الغنام

خط الارتكاز: عبدالرحمن الدوسري - عبدالله الخيبري

الوسط الهجومي: فهد الجميعة - جوليانو - نور الدين إمرابط

قلب الهجوم: صالح آل عباس