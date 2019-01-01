فيتوريا يستعين بالشباب في النصر بالموسم الجديد

فيتوريا يسعى لتحقيق انطلاقة قوية مع النصر في الدوري السعودي

عبده الليثي فيسبوك تويتر

يسعى البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للنصر السعودي، على اختيار بعض اللاعبين الشباب في النادي وتصعيدهم للفريق الأول.

فيتوريا يسعى للحفاظ على لقب الدوري، بعد تحقيقه في الموسم الماضي، خلال الأمتار الأخيرة بعد صراع شديد مع الهلال صاحب المركز الثاني.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "الرياضية" السعودية، أن بالفعل فيتوريا حدد بعض الأسماء الشابة لتتواجد في تدريبات النصر خلال المرحلة المقبلة.

وأضافت الصحيفة أن كلًا من فرج الغشيان ونايف الماس وحمد الشنقيطي وأيمن يحيى وخالد الغوينم، سيخضعون لتدريبات واختبارات خلال الأيام المقبلة.

إقرأ أيضًا - مصر تودع أمم أفريقيا | الكاميرون والجزائر وأكثر الصدمات في تاريخ البطولة

النصر يسعى لتحقيق بداية وانطلاقة قوية في الدوري السعودي، حيث يمتلك العديد من اللاعبين المحترفين المميزين على رأسهم عبدالرزاق حمدالله ونور الدين أمرابط.