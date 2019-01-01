فيتوريا يريح لاعبيه قبل مواجهة ذوب آهن أصفهان

النصر ضمن الصعود للدور المقبل في دوري أبطال آسيا

عبده الليثي فيسبوك تويتر

أصر روي فيتوريا، المدير الفني للنصر السعودي، على إراحة عدد من لاعبيه قبل مواجهة ذوب آهن آصفهان الإيراني المقرر لها غدًا.

ويواجه النصر نظيره ذوب آهن في مباراة الجولة السادسة والأخيرة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال آسيا، مساء غدًا.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "الرياضية" السعودية، أن فيتوريا أعطى لاعبيه راحة قبل السفر إلى قطر لوماجهة ذوب آهن حيث أنها مباراة تحصيل حاصل.

وضمن النصر السعودي التأهل إلى دور الـ16 من دوري أبطال آسيا، برفقة ذوب آهن أصفهان، حيث كانت تأجلت المباراة من موعدها.

وتغادر بعثة النصر الرياض متجهًة إلى قطر، على متن طائرة خاصة، حيث يستصف ملعب العربي القطري تدريبات العالمي هناك.

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ويسعى النصر لتحقيق الفوز من أجل خطف صدارة المجموعة الأولى حيث يحتل الوصافة خلف ذوب آهن بفارق نقطتين، حيث جمع 9 نقاط.