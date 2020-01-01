كأس السوبر السعودي

فيتوريا يرفض الحديث عن التجديد مع النصر ويفتخر بكأس السوبر

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النصر السعودي يتوج بكأس السوبر

تحدث البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للنصر السعودي عن الفوز بكأس السوبر على حساب التعاون وأهمية البطولة في ذلك الوقت.

وكان النصر توج بركلات الترجيح على حساب التعاون، في المباراة التي أقيمت على ملعب "الجوهرة المشعة" اليوم السبت، وسط أجواء جماهيرية رائعة.

وقال فيتوريا في تصريحات تلفزيونية: "البطولة هامة جدًا بالنسبة لنا في الوقت الحالي، نعرف أننا كان ينتظرنا لقاء صعب ولكن تمكنا من تغيير النتيجة".

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وتابع: "نهدي الجماهير اللقب التي ساندتنا اليوم، وسنبني الكثير بعد التتويج بهذه البطولة في الفترة المقبلة، وأسعدني أن اللاعبين استطاعوا تقديم هدية للجماهير".

وأضاف فيتوريا عن مسألة تجديده: "دعونا نحتفل بإنجاز السوبر السعودي اليوم ونستعد للمباريات المقبلة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين".

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وكان النصر قد لعب لقاء السوبر السعودي كونه بطل الدوري السعودي الموسم الماضي.

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