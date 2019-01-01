فيتوريا يقرر الدفع بالشهري أمام الرائد

يحيى الشهري سيشارك بعد غياب طويل عن الملاعب

أحمد رفعت فيسبوك تويتر

قرر البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لفريق النصر، إشراك يحيى الشهري، لاعب وسط الفريق، خلال مباراة الرائد المقبلة.

النصر سيواجه الرائد مساء غد السبت، بالجولة السابعة ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية إلى أن فيتوريا يعتزم إشراك الشهري في مباراة الرائد، بعد غياب طويل عن الملاعب.

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الشهري كان يعاني من إصابة بالكتف، استدعت عملية جراحية، أبعدته عن الملاعب لمدة 5 أشهر ماضية.

وفي نفس السياق، لم يستقر فيتوريا بعد على إشراك عبد الله مادو أو عمر هوساوي، للمشاركة بجوار المدافع مايكون خلال مباراة الرائد.

النصر يحتل المركز الثامن في ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، برصيد 8 نقاط.