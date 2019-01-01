فيتوريا يحذر بيتروس بسبب الهلال

النصر يسعى لتحقيق الفوز على النصر

عبده الليثي فيسبوك تويتر

قرر البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للنصر السعودي، استبعاد البرازيلي مايكون مدافع العالمي، من مواجهة الوحدة ضمن الجولة الـ24 من الدوري.

ويواجه النصر اليوم السبت نظيره الوحدة، ضمن الجولة الـ24 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ويسعى لتجنب مفاجآت الوحدة.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "الرياضية" السعودية، أن استبعاد مايكون بسبب عدم الجاهزية لمواجهة الوحدة، لذلك فضل فيتوريا إراحته خوفًا من الإصابة.

وأشارت التقارير أن فيتوريا قام بتحذير بيتروس من الحصول على البطاقة الثانية أمام الوحدة، تجنبًا للغياب أمام مواجهة فريقه أمام الهلال في ديربي الرياض.

ويغيب مايكون عن النصر بسبب التأهيل من الإصابة في شد بالعضلة الخلفية، قد تكلفه الابتعاد عن الملاعب لمدة تتراوح بين 4 أسابيع.

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ويسعى النصر للتجهيز جيدًا قبل مواجهة الهلال، سعيًا للضغط عليه في صدارة الدوري السعودي للمحترفين في الفترة المقبلة، حيث يفصلهم 4 نقاط فقط.