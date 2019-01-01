فيتوريا يجري تغييرات على تشكيل النصر أمام الفتح

النصر يسعى لتحقيق الفوز على الفتح في الدوري السعودي

عبده الليثي فيسبوك تويتر

كشفت تقارير صحفية، اليوم الجمعة، أن البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للنصر السعودي يتجه إلى إجراء تغييرات في تشكيل النصر.

ويستعد النصر لمواجهة الفتح اليوم ضمن منافسات الجولة الثانية من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "الرياضية" السعودية، أن المدرب البرتغالي قد يغير 3 لاعبين في تشكيلته أمام الفتح عن اللقاء السابق.

وأشارت التقارير أن من المحتمل أن يعود بيتروس إلى التشكيل الأساسي بعد انتهاء الإيقاف وسيكون بدلًا من عبدالرحمن الدوسري.

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وسيشارك أيضًا كلًا من عوض خميس وفراس البريكان غياب كلًا من عبدالرحمن العبيد والمغربي عبدالرزاق حمدالله المصاب.

ويسعى فيتوريا لتحقيق الفوز على الفتح وتفادي أي أخطاء قد تكلفه 3 نقاط غالية في مشواره في منافسات الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم.