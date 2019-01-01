فيتوريا يجري تعديل على قائمة النصر قبل مواجهة الوحدة الإماراتي

النصر يسعى لتحقيق الفوز على الوحدة

عبده الليثي فيسبوك تويتر

كشفت تقارير صحفية، اليوم الإثنين، أن البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للنصر السعودي أجرى تعديل فني على قائمة فريقه أمام الوحدة الإماراتي.

ويواجه النصر نظيره الوحدة، في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال آسيا، مساء اليوم على ملعب الملك فهد الدولي، ويسعى العالمي لتحقيق نتيجة إيجابية قبل الإياب.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "الرياضية" السعودية، أن فيتوريا قرر استبعاد المهاجم عبدالله السالم اليوم من قائمة الفريق لأسباب فنية.

وأشارت الصحيفة أن المدير الفني البرتغالي للنصر قرر ضم صالح العباس بدلًا من عبدالله السالم في قائمة الفريق التي ستواجه الوحدة.

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وأكدت التقارير أن فيتوريا قد يبدأ مباراة الوحدة الإماراتي بنفس تشكيل أخر لقاء ودي خاضه في الفترة الأخيرة ولن يجري أي تغييرات على خطته.

النصر يسعى لاستكمال بطولة آسيا نحو اللقب، بعد أن استطاع أن يتوج بالدوري السعودي بعد منافسة قوية مع الهلال خلال الموسم الماضي.