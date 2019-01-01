فيتوريا يثبت تشكيل النصر أمام الفيصلي

النصر يسعى للحفاظ على النتائج الإيجابية أمام الفيصلي

كشفت تقارير صحفية، اليوم الأربعاء، أن البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للنصر السعودي لن يجري أي تغيير على تشكيل الفريق خلال الفترة المقبلة.

وحقق النصر فوزًا هامًا على الهلال، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان قلص الفارق، وأربك حسابات الهلال قبل نهائي دوري أبطال آسيا.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "الرياضية" السعودية، أن الفريق سيخوض لقاء الفيصلي اليوم الأربعاء بنفس تشكيل المباراة الماضية ولن يجري أي تغييرات.

وأضافت الصحيفة، أن فيتوريا يسعى لتثبيت التشكيل والحصول على الـ3 نقاط بسهولة ودون الدخول في أزمات أثناء سير اللقاء ومواصلة النتائج الإيجابية.

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وكشفت التقارير أن النيجيري أحمد موسى سيكون على مقاعد البدلاء بسبب عدم جاهزيته البدنية، ولن يخاطر بالدفع به أمام الفيصلي.

ويحتل النصر المركز الثاني في ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، برصيد 17 نقطة، حيث يفرق الهلال المتصدر بـ3 نقاط فقط، مع العلم أن العالمي لديه مباراة مؤجلة.