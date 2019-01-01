فيتوريا يتحدث عن مواجهة الوحدة الإماراتي وفرص التأهل

تعادل بين الوحدة والنصر

عبده الليثي فيسبوك تويتر

تحدث روي فيتوريا المدير الفني للنصر السعودي عن مواجهة الوحدة الإماراتي في دوري أبطال آسيا من أجل خطف بطاقة التأهل.

وكانت المباراة الأولى كانت قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، ليتأجل الحسم في لقاء الإياب في مواجهة قوية.

وقال فيتوريا في تصريحات بالمؤتمر الصحفي: "مواجهة الغد أمام الوحدة صعبة وقوية للغاية، فهم تعادلوا معنا في أرضنا".

وأضاف: "لكل مباراة ظروف معينة، وقدموا مباراة في الذهاب جيدة للغاية ولكن غدا لقاء جديد".

وتابع فيتوريا: "جميع اللاعبين جاهزين في مباراة الغد، ولن نتأثر بغياب أحد، كل لاعب متواجد قادر على تعويض الأخر".

ويسعى النصر غدا عندما يحل على الوحدة ضيفًا، في خطف بطاقة التأهل إلى دور الـ8 من دوري أبطال آسيا.