فيتوريا: لا أخشى على لاعبي النصر من الإرهاق وهدفنا الفوز على الزوراء

المدير الفني لنادي النصر يؤكد على جاهزية فريقه لمواجهة الزوراء في دوري أبطال آسيا

فيسبوك تويتر بلال محمد

شدد البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لنادي النصر أن هدف فريقه هو تحقيق الفوز فقط في مباراة الزوراء، العراقي في دوري أبطال آسيا.

ويستضيف العالمي نظيره الزوراء، غدً الإثنين في إطار مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات، لدوري أبطال آسيا.

وقال المدير الفني في تصريحات بالمؤتمر الصحفي للمباراة: "هدفنا تحقيق الانتصار أمام الزوراء، هو خصم صعب ويتصدر المجموعة، ولكنها مباراة مهمة لنا هدفنا فيها الانتصار فقط".

وواصل: "لقد لعبنا مباراتين جيدتين أمام الوصل وذوب آهن، ولكن هناك تفاصيل بسيطة صغيرة أدت إلى خسارتنا، بالإضافة إلى أن نتائج الفرق الأخرى في المجموعة جعلتنا نتذيل الترتيب".

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وتابع: "لا أخشى على اللاعبين من الإرهاق، خاصة الذين يشاركون في كل البطولات، أمثال جوليانو وحمد الله وغيرهم، الجميع في كامل جاهزيته، ولا يعانوا من أي إرهاق".

الجدير بالذكر أن النصر يتذيل المجموعة الأولى، من دور المجموعات دون أي نقطة، بينما يتصدر الزوراء المجموعة بأربع نقاط بالتساوي مع ذوب آهن، ويحتل الوصل المركز الثالث بثلاث نقاط.