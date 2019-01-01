فيتوريا في مدرجات الهلال وأحد

النصر يراقب الزعيم عن قرب

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

حرص البرتغالي فيتوريا؛ المدير الفني للنصر السعودي، على حضور مواجهة الهلال والنصر، من مدرجات ملعب جامعة الملك سعود.

المباراة تقام ضمن الجولة الـ24 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، وتعد المواجهة الأخيرة قبل ديربي الزعيم والعالمي.

ويأتي حضور البرتغالي من أجل الوقوف على بعض النقاط الفنية للموج الأزرق وتحديد نقاط القوة والضعف من على أرض الواقع.

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ومن المقرر أن يقام ديربي الهلال والنصر في 29 من الشهر الجاري، على استاد الأمير فيصل بن فهد، ضمن الجولة الـ25 من الدوري المحلي.

الهلال يتصدر حاليًا جدول الترتيب برصيد 56 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن النصر، صاحب المركز الثاني، وإن كان الزعيم متأخرًا بمواجهة واحدة.