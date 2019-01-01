فيتوريا: انتصرنا بفضل تطبيق اللاعبين لخططنا وسعيد من أجل حمد الله

النصر يواصل ملاحقة الهلال على الصدارة

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أشاد روي فيتوريا؛ المدير الفني للنصر السعودي، باستجابة اللاعبين لتعليماته، مرجعًا الفضل لذلك في تحقيق الفوز أمام الوحدة.

العالمي حقق الفوز أمام الوحدة برباعية سجلها المغربي عبد الرزاق حمد الله، ضمن الجولة الـ24 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

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وقال فيتوريا، خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "المباراة كانت مهمة في مسيرتنا بالدوري، كانت صعبة وفوزنا مستحق أمام فريق جيد، بفضل تنفيذ كل ما خططنا له وما تدرب عليه اللاعبون، حتى أنه كان بإمكاننا الخروج بنتيجة أكبر".

وأضاف: "أهدافنا كلها جاءت بطريقة منظمة جدًا، كنا منظمين للغاية، وسعيد من أجل تسجيل عبد الرزاق حمد الله عددًا كبيرًا من الأهداف، نحن نتعاقد مع لاعب هداف من أجل ذلك".

يذكر أن الفوز رفع رصيد النصر إلى النقطة 55 في وصافة جدول الترتيب، بفارق نقطة واحدة عن الهلال المتصدر، لكن الأخير لم يلعب مباراة هذه الجولة بعد.

بينما يأتي الوحدة في المركز السادس وتجمد رصيده عند 36 نقطة.