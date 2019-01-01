فيتوريا: الهزيمة أمام الوصل لم تكن عادلة

ماذا قال مدرب النصر بعد الهزيمة من الوصل

فيسبوك تويتر محمد عماد

عبر روي فيتوريا المدير الفني لنادي النصر السعودي عن استيائه من الهزيمة أمام الوصل الإماراتي بهدف مقابل لا شيء في افتتاح مشوار الفريقان في دوري أبطال آسيا.

وقال فيتوريا في تصريحاته عقب المباراة: "نتيجة اليوم لم تكن عادلة، كنا الأفضل في المباراة، لولا بعض التفاصيل الصغيرة لخرجنا بنتيجة أفضل".

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كما أضاف مدرب العالمي: "لن أتحدث عن التحكيم، هناك محللون تحكميون لمثل هذه الأمور، أتحدث عما يحدث في الملعب فقط، لم نستطع التسجيل وهم سجلوا واستطاعوا الفوز بالمباراة وهذه هي كرة القدم، أظهرنا الأداء الهجومي بعد الهدف الذي تلقيناه، وهذا ما كان يجب علينا فعله منذ البداية، جئنا هنا من أجل الفوز".

واختتم مدرب النصر حديثه وقال: "خسرنا مباراة وهذا شيء سيء، ولكن لدينا خمس مباريات متبقية على نهاية مرحلة المجموعات".