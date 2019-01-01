فيتوريا يطلب من لاعبي النصر نقاط مباراة الفيحاء

مدرب النصر يطلب من لاعبيه مواصلة الانتصارات أمام الفيحاء.

طلب البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لفريق نادي النصر لاعبيه، بتحقيق الفوز على الفيحاء، خلال المباراة التي ستجمع بينهما غدٍ السبت.

النصر سيواجه الفيحاء مساء السبت، بالجولة الثالثة عشر ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، على ملعب المجمعة.

فيتوريا طلب من لاعبي النصر، بضرورة الفوز في المباريات التي تقام خارج الرياض، خاصة لقاء الفيحاء، والحصول على النقاط كاملة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي جمع بين فيتوريا واللاعبين قبل بدء التدريب الختامي للمباراة، وحثهم على تقديم أقصى ما لديهم، للعودة إلى الرياض بالنقاط الثلاث.

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وشهدت تدريبات النصر عمليات إحماء، ثم تم تطبيق عددًا من الجمل التكتيكية، تحت قيادة فيتوريا، لكي يتم تطبيقها في مباراة الفيحاء، واختتمت بمناورة على منصف الملعب.

بعثة النصر غادرت الرياض إلى المجمعة برًا، بعد انتهاء التدريب الختامي، استعدادًا لمواجهة الفيحاء، بالجولة الـ13.

ويتصدر النصر ترتيب فريق الدوري السعودي برصيد 26 نقطة، بينما يحتل الفيحاء المركز التاسع برصيد 16 نقطة.