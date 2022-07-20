فيتوريا: أريد صناعة صلاح جديد .. وسأطور منتخب مصر

المدرب البرتغالي يتحدث عن طموحاته مع منتخب مصر

قام اتحاد الكرة المصري، بتنظيم مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، لتقديم البرتغالي روي فيتوريا، مدربًا جديدًا للمنتخب المصري، خلفًا للمدرب الوطني إيهاب جلال.

ماذا قال فيتوريا عن صلاح واللاعب المصري؟

فيتوريا قال خلال المؤتمر الصحفي: "تواصلت مع صلاح، وكل ما أريده هو اللعب الجماعي، وصلاح معروف للعالم كله، ونريد عمل صلاح جديد، وجميع اللاعبين سيجدون مني نفس المعاملة".

المدرب البرتغالي تابع: "قمت بدراسة اللاعب المصري جيدًا، فهو يتميز بالاحترافية داخل الملعب، ولديه القدرة على التطوير، ومصر تمتلك الجودة من حيث اللاعبون، وهدفنا هو التطوير وتحسين الأداء".

روي واصل: "بدأنا مشاهدة المباريات أنا والجهاز الفني، وبدأنا من الآن خطوة جديدة، وجميع اللاعبين لديهم الفرصة".

فيتوريا يوجه رسائل للجمهور المصري

مدرب منتخب مصر الجديد وجه رسائل للجمهور المصري حيث قال: "من اليوم أنا أصبحت مصريًا منكم وأحتاج منكم الدعم، ولا يوجد شخص يعمل بمفرده، وسأكون واحدًا منكم وكل ما أريده أن نكون يدًا واحدة للوصول للهدف".

فيتوريا أضاف: "أحب السيطرة على الكرة، لأنني كنت لاعب وسط ملعب، وهذا لن يتحقق بسهولة، ولا يوجد لاعب يتغير في وقت قصير، وأريد أن يثبت الفريق نفسه، وقد نواجه فرقًا تمتلك الجودة ولكن نريد أن يكون فريقنا قويًا".

واختتم روي تصريحاته قائلًا: "أنا لست ساحرًا، أنا مدرب وأريد تطبيقًا عمليًا في الملعب، وبالتأكيد العمل سيأخذ وقتًا، والآن نتملك الدوافع ويوجد لدي بعض الأفكار ولن أتحدث عنها الآن، ولكن أعد الجميع بأن الأداء والأسلوب سيتطور".

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