فيتوريا: أرفض دراما البطولات والنصر فريق يفخر به أي مدرب

العالمي انتصر على الزوراء وأمامه فرصة كبيرة للتأهل لدور الـ16

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

لا يؤمن روي فيتوريا؛ المدير الفني للنصر السعودي، بنغمة كثرة البطولات التي يرددها الكثيرون لتعليق عليها أي إخفاق، مؤكدًا أنه يسعى للاستمرار في تقديم المستويات الجيدة والمنافسة على كافة البطولات.

العالمي حقق الفوز أمام الفريق العراقي بثنائية الشهري ونواف الفرشان مقابل هدف وحيد، على ملعب كربلاء، ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

"راضٍ للغاية عما حدث في اللقاء، لعبنا أمام فريق كبير وأثبتنا أننا كنا الأفضل في الملعب، وتحكمنا في أغلب مجريات المباراة، وأظهر الفريق شخصيته الحقيقية".

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وأضاف: "الآن يجب أن نستمر، لدينا بطولتين آخرتين نشارك بهم، ولا يمكن أن نجعل كثرة البطولات سببًا للدراما وجعلها حجة لنا، لدينا بطولات عديدة وتفاصيل بسيطة هي ما تصنع الفارق".

مدرب العالمي اختتم: "لدينا فريق يفتخر به أي مدرب، وسعيد بوجودي في فريق يستطيع المشاركة في كل البطولات، وهذه رسالة للفرق الأخرى".

يذكر أن الفوز رفع رصيد النصر إلى النقطة السادسة في المركز الثاني بالمجموعة الأولى، بينما تجمد رصيد الزوراء عند النقطة الرابعة في المركز الثالث.