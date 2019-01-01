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الدوري الإيطالي - الدرجة الأولى

فيتشينو يدخل تاريخ ديربي ميلانو بهدفه المبكر

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لاعب انتر ميلان يسجل أسرع هدف لفريقه في الديربي

محمد عماد     فيسبوك      تويتر

دخل اللاعب الأوروجواياني ماتياس فيتشينو تاريخ ديربي ميلانو بعد إحرازه للهدف الأول لفريق إنتر ميلان في شباك غريمه الأزلي ميلان في المباراة التي استضافها ملعب سان سيرو في إطار مباريات الأسبوع الثامن والعشرين من الدوري الإيطالي "الكالتشيو".

هدف النيراتزوري جاء في الدقيقة الثالثة من عُمر المباراة، ليصبح أسرع هدف في ديربي ميلانو منذ هدف اللاعب البرازيلي ألكسندر باتو في عام 2011.

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مهاجم الروسونيري كان قد أحرز هدفًا بعد 43 ثانية في شباك الإنتر في إبريل من عام 2011.

ودخل الفريقان المباراة في صراع على المركز الثالث والرابع لضمان مقعد في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، مع تفوق ميلان على جاره بفارق نقطة وحيدة.

ويلعب فيتشينو في صفوف إنتر ميلان منذ فترة الانتقالات الصيفية من عام 2017، بعد قدومه من صفوف فريق فيورنتينا.

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