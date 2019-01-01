فيتسينو يؤكد تعاقد إنتر مع جودين

النجم الأوروجوياني يقترب من النيراتزوري

فيسبوك تويتر هيثم محمد

علق ماتياس فيتسينو، لاعب إنتر، على التقارير التي تحدثت عن انضمام مواطنه وقائد أتلتيكو مدريد دييجو جودين إلى صفوف النيراتزوري بداية من الموسم المقبل.

وأكدت عدة مصادر توقيع جودين على عقداً مع إنتر لموسمين يبدأ الصيف المقبل بعد انتهاء عقده الجاري مع فريقه أتلتيكو مدريد.

إنتر يراقب فرولر نجم أتالانتا

دييجو كوستا يدخل اهتمامات باريس سان جيرمان

وقال فيتسينو مع "100 ديبورتي": "سيكون تعاقد كبير لي ولإنتر، أن أكون قريباً له وأتدرب معه سيكون أمراً مهماً للغاية".

وواصل: "لا يمكنني قول المزيد حول الأمر في الوقت الراهن، كل ما بيدي فعله هو الانتظار".

وينتظر أن يكون جودين معوضاً للرحيل المتوقع للبرازيلي جواو ميراندا عن إنتر الصيف المقبل بعد تحوله للاعب احتياط في الموسم الجاري.

ويلعب إنتر مساء السبت أمام يوفنتوس في قمة الجولة الرابعة والثلاثين من الدوري الإيطالي.