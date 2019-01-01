فيتسل يكشف أسباب فشل انضمامه لريال مدريد ويوفنتوس ومانشستر يونايتد

تعرف على تفاصيل رحلة صاحب الـ 30 عامًا قبل الاستقرار في دورتموند

تحرير مصعب صلاح تابعوه على تويتر

كشف أليكس فيتسل، لاعب بروسيا دورتموند الألماني، أنّه كان قريبًا من ارتداء قمصان ريال مدريد ويوفنتوس ومانشستر يونايتد ولكن الصفقات لم تتم.

فيتسل لعب لزينت الروسي قبل السفر إلى الصين ثم العودة إلى أوروبا من بوابة دورتموند.

وقال صاحب الـ 30 عامًا في تصريحات خاصة: "كنت قريبًا من ريال مدريد حينما تواجد جوزيه مورينيو مدربًا ولكنّهم بعد ذلك تعاقدوا مع لوكا مودريتش مما جعل وجودي هناك بلا معنى".

وتابع: "حينما انتهى عقدي مع زينت كنت قريبًا من يوفنتوس وخضعت للكشف الطبي وكان الأمر متوقفًا على توقيع العقد ولكن بعدها اتصل بي فريقي الروسي وطلب مني التمديد ووافقت".

متوسط ميدان المنتخب البلجيكي كشف أنّ الأمر دائمًا كان متعلق بسوء التوقيت الذي جعله لا ينضم لأحد هذه الفرق.

وواصل: "قبل الانضمام لدورتموند كنت قررت الرحيل عن الصين وتلقيت عروض من باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد ولكن المدرب لوسيان فافر والمدير الرياضي مايكل زورك تحدثا معي وأقنعاني بمشروع أسود الفيستفال".

واختتم: "أعجبت بالمشروع وقررت الانضمام إلى أحد عمالقة أوروبا وخاصة أنّها فرصتي الأخيرة للعودة إلى أوروبا بعد أنّ وصلت لعامي الـ 29".

وحقق دورتموند السوبر الألماني بعد الفوز على بايرن ميونخ بثنائية نظيفة.