فونسيكا يستخدم نيكولو زانيولو لحل أزمة هجوم روما

المدرب باولو فونسيكا المدير الفني لفريق روما يلجأ للاعبه الشاب نيكولو زانيولو من أجل حل أزمة الإصابات التي يعاني منها الهجوم.

كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم عن خطة المدرب باولو فونسيكا المدير الفني لفريق روما من أجل تجاوز أزمة الإصابات التي عاني منها خط هجوم الفريق مؤخرًا.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت"، والتي أكدت أن المدرب سيلجأ للنجم الشاب نيكولو زانيولو ليكون هو مهاجم الفريق الأساسي.

وكان روما قد عانى من إصابة إيدن دجيكو مهاجم الفريق الأساسي والذي يعاني من كسر مضاعف في عظام الوجه، وخضع مؤخرًا لعملية جراحية ومن المتوقع عودته مع حلول العام الجديد.

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ويعاني الفريق العاصمي أيضًا من إصابة لاعبه نيكولا كالينيتش في ركبته ومن المتوقع ألا يعود أيضَا قبل حلول شهر يناير المقبل.

ويملك نيكولو زانيولو قدرات هجومية كبيرة وسبق له اللعب كرأس حربة لكن لفترات قصيرة للغاية من مسيرته الكروية.

جدير بالذكر أن مركز زانيولو الأساسي هو وسط الملعب الهجومي وأحيانًا مع روما يتواجد على الجناح الأيمن لكنه لم يتواجد في مركز رأس الحربة مع النادي العاصمي من قبل.