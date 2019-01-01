فوندولوفسكي يعادل رقم دونوفان كهداف تاريخي للدوري الأمريكي

فوندولوفسكي يصل إلى 145 هدفًا في الدوري الأمريكي ويعادل رقم الأسطورة لاندون دونوفان

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

عادل كريس فوندولوفسكي نجم سان جوزيه إيرثكويكس رقم الأسطورة لاندون دونوفان كهداف تاريخي للدوري الأمريكي.

وسجل فوندولوفسكي هدفًا لفريقه سان جوزيه إيرثكويكس في شباك شيكاغو فاير في المباراة التي تجمع بين الفريقين ضمن منافسات القسم الغربي للدوري الأمريكي.

وبالهدف الذي سجله فوندولوفسكي، والذي كان هدف التقدم لفريقه بنتيجة 1/0، أصبح يمتلك في جعبته 145 هدفًا في تاريخ مشاركاته في بطولة الدوري الأمريكي.

وبهذا الرقم، عادل فوندولوفسكي رقم الهداف التاريخي للدوري الأمريكي وأسطورة لوس أنجلوس جالاكسي لاندون دونوفان.

ويواصل فوندولوفسكي موسمه المميز، حيث يقدم أداء كبيرًا خلال هذا الموسم مع فريقه سان جوزيه إيرثكويكس ويتصدر فيه فائمة هدافي الفريق.

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يذكر أن لاندون دونوفان كان قد ترك الدوري الأمريكي مطلع الموسم الحالي ليبدأ تجربة أخرى في الدوري المكسيكي مع نادي كلوب ليون.