فوندولوفسكي يحطم رقم دونوفان كهداف تاريخي للدوري الأمريكي

فوندولوفسكي يصل إلى 148 هدفًا في الدوري الأمريكي ويحطم رقم الأسطورة لاندون دونوفان

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

حطم كريس فوندولوفسكي نجم سان جوزيه إيرثكويكس رقم الأسطورة لاندون دونوفان كهداف تاريخي للدوري الأمريكي.

وسجل فوندولوفسكي أربعة أهداف لفريقه سان جوزيه إيرثكويكس في شباك شيكاغو فاير في المباراة التي تجمع بين الفريقين ضمن منافسات القسم الغربي للدوري الأمريكي.

وبالأهداف الأربعة التي سجلها فوندولوفسكي، أصبح يمتلك في جعبته 148 هدفًا في تاريخ مشاركاته في بطولة الدوري الأمريكي.

— Major League Soccer (@ ) ١٨ مايو ٢٠١٩

وبهذا الرقم، حطم فوندولوفسكي رقم الهداف التاريخي للدوري الأمريكي وأسطورة لوس أنجلوس جالاكسي لاندون دونوفان الذي كان يمتلك 145 هدفًا.

ويواصل فوندولوفسكي موسمه المميز، حيث يقدم أداء كبيرًا خلال هذا الموسم مع فريقه سان جوزيه إيرثكويكس ويتصدر فيه فائمة هدافي الفريق.

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يذكر أن لاندون دونوفان كان قد ترك الدوري الأمريكي مطلع الموسم الحالي ليبدأ تجربة أخرى في الدوري المكسيكي مع نادي كلوب ليون.