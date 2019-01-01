فولهام يطالب ليفربول بـ9 مليون إسترليني في صفقة إليوت

اللاعب انضم بالفعل لحامل لقب دوري الأبطال

يسعى نادي فولهام الإنجليزي، للحصول على مبلغ يصل إلى 9 مليون جنيه إسترليني، نظير انتقال لاعبه هارفي إليوت إلى ليفربول.

إليوت البالغ من العمر 16 عاماً انتقل مؤخراً للريدز، بعد رفضه التوقيع على عقد احترافي مع فولهام.

وفقاً لشبكة "سكاي سبورتس" فإن النادي اللندني، سيتقدم بشكوى للحصول على حقوقه برعاية إليوت وتطويره قبل الرحيل لليفربول.

ومن المقرر أن يٌحسم الأمر تماماً من خلال لجنة التسوية لكرة القدم للمحترفين الخاصة باللاعبين الإنجليز.

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وكان إليوت قد أصبح أصغر لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي، عندما شارك ضد ولفرهامبتون الموسم الماضي وعمره 16 سنة و30 يوماً.

يذكر أن ليفربول سبق وأن دفع مبلغ تسوية من قبل، عندما حصل بيرنلي على 8 مليون جنيه إسترليني مقابل انضمام داني إنجز لحامل لقب دوري أبطال أوروبا.