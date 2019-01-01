فولهام يستعد لإقالة رانييري بعد السقوط أمام ساوثهامبتون

النتائج المخيبة تدفع بالمدرب الإيطالي خارج النادي الإنجليزي

أصبح المدرب الإيطالي كلاوديو رانيري، قريباً من إقالة جديدة هذا الموسم مع ناديه الحالي فولهام.

فولهام تعرض لهزيمة جديدة في الدوري الإنجليزي أمس الأربعاء، بسقوطه أمام ساوثهامبتون بثنائية نظيفة.

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وهو ما تسبب في تعقيد موقف الفريق للبقاء بالدوري الإنجليزي، بعد خسارته من منافس مباشر على الهبوط.

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صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية أكدت أن الإيطالي سيعقد اجتماعاً عاجلاً مع توني خان نائب رئيس فولهام اليوم الخميس.

ومن المتوقع أن يسفر الاجتماع عن رحيل رانييري، نظراً لحالة عدم الرضا من إدارة النادي على مستوى الفريق.

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سكوت باركر هو الإسم الأقرب لخلافة رانييري وتولي المهمة بشكل مؤقت خلال الأيام القادمة.

يذكر أن فولهام يحتل المركز التاسع عشر بجدول البريميرليج بـ17 نقطة، ويفصله 7 نقاط كاملة عن كارديف سيتي الثامن عشر.