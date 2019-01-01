فوكس | خطوة واحدة تفصل آرسنال عن أول صفقاته الصيفية

يقولون الصفقة تُطبخ على نار هادئة

كتب | عادل منصور | فيس بوك | تويتر

ترددت أنباء في الجزء الغربي من الكرة الأرضية، عن اقتراب آرسنال من الحصول على توقيع اكتشاف كوبا أمريكا، وهدف ميلان السابق، مقابل رسوم لن تزيد عن 30 مليون، بخلاف المتغيرات.

وبحسب ما ذكرته شبكة "فوكس سبورت" الناطقة بالبرتغالية، فإن إدارة النادي اللندني أوشكت على غلق صفقة البرازيلي إيفرتون سواريس، بعد التوصل إلى اتفاق نهائي مع إدارة ناديه جريميو حول قيمة الصفقة.

وقال التقرير، إن خامس البريميرليج الموسم الماضي، أرسل فريقه الطبي إلى بورتو أليجري، لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة على صاحب الـ23 عامًا، قبل إعلان الصفقة بشكل رسمي.

وأضاف نفس المصدر، إلى أن تكاليف الصفقة ستكبد خزينة آرسنال قرابة الـ28 مليون يورو، يُضاف إليها 12 أخرى في صورة متغيرات، على ما سيقدمه نجم كوبا أمريكا طوال فترة عقده في ملعب "الإمارات".

ما مصير تلك الفتاة 😅



(📽: IG/iamzlatanibrahimovic) pic.twitter.com/x6FvGWmMww — جول العربي - Goal (@GoalAR) July 15, 2019

وجاءت هذه الأنباء بعد أيام قليلة من التصريحات التي أدلى بها اللاعب، عن إمكانية انضمامه لميلان في المستقبل القريب، كنوع من أنواع التأكيد على تردد في الميركاتو الشتوي الأخير، عن رغبة الروسونيري في شرائه من جريميو، قبل أن تتغير الأوضاع مع رحيل المدير الرياضي السابق ليوناردو –المنتقل حديثًا لباريس سان جيرمان-.