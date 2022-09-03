"فوفانا؟ أتمنى حظًا سعيدًا لتشيلسي لو اتصل به ريال مدريد"

انتقاد لاذع لسوق انتقالات البلوز

خرج جرايم سونيس أسطورة ليفربول والناقد الرياضي الحالي، بانتقاد سوق انتقالات تشيلسي هذا الصيف والذي شهد العديد من التعاقدات الضخمة.

تشيلسي يدخل في حقبة جديدة بعد رحيل الروسي رومان أبراموفيتش مالك النادي السابق بعد سنوات طويلة، وقدوم الأمريكي تود بولي الذي حظى ببداية قوية في سوق الانتقالات الصيفي الماضي.

ونجح البلوز في التعاقد مع كل من كاليدو كوليبالي، ويسلي فوفانا، مارك كوكوريلا، بيير إيمريك أوباميانج، رحيم ستيرلينج، جابرييل سلونينا، كارني شوكوميكا ودينيس زكريا.

ورغم وصول مجموع إنفاق تشيلسي إلى 281 مليون يورو، إلا أن سونيس ليس منبهرًا بما قدمه النادي اللندني في الميركاتو، وشكك في إمكانية بقاء فوفانا القادم من ليستر سيتي بـ69 مليون استرليني، في حالة دخول ريال مدريد بمفاوضات لضمه.

ماذا قال عن الملكية الجديدة؟

وقال أسطورة ليفربول في تصريحات نقلتها صحيفة "ديل ميل":"أصبح رومان أبراموفيتش مالكًا ناجحًا لتشيلسي بشكل كبير بسبب كل ما قدمه للنادي على مدار السنوات الماضية".

وأضاف:"لكن في اليوم الأول له في تشيلسي بعد بضعة أشهر من لقائنا، أحاط نفسه بما يطلقون على أنفسهم لقب الخبراء، والذين لا يعرفون أي شيء عن كرة القدم وتسببوا في إهداره الكثير من الأموال".

وتابع:"يبدو أن خليفته تود بولي يرتكب نفس الأخطاء، بيتر تشيك ومارينا جرانوفسكايا اتجها للرحيل عن النادي بعدما زودا أبراموفيتش بالكثير من المعرفة باللعبة، وللأسف في الوقت الحالي هناك بعض الأثرياء يدخلون كرة القدم معتقدين أن الأمر سهل".

كيف تحدث عن تعاقدات البلوز؟

سونيس قال عن كوكوريلا:"الأموال التي تم إنفاقها عليه لا معنى لها لأن الفريق كان لديه ماركوس ألونسو وبن تشيلويل، هل يضيف كوركويلا أي تحسن كبير عليهما؟ لا أعتقد ذلك، ويبدو لي أن تشيلسي ضمه فقط لأن مانشستر سيتي أراده".

وأما بالنسبة لأوباميانج:"الميزة الأهم هي قدرته على تسجيل الكثير من الأهداف، ولكن الجانب السلبي هو بلوغه من العمر 33 سنة، ولو أراد تشيلسي تدليله مثلما حدث له في آرسنال، ربما ينتهي الأمر بنفس نهايته مع المدفعجية، وتكرار سيناريو الأحمق مسعود أوزيل الذي اختفى بمجرد أن منحه أرسين فينجر راتبًا مبالغًا فيه".

وأخيرًا عن فوفانا:"لقد رفض التدرب مع ليستر لتأمين انتقاله لتشيلسي، رغم ما فعله من أجله بريندان رودجرز بمنحه عقد جديد لمدة خمس سوات بعد عودته من إصابة قوية بكسر في الساق:"

وأوضح:"لقد فعل نفس الشيء عندما أراد مغادرة سانت إتيان وتمرد على النادي الفرنسي، لذلك أتمنى حظًا سعيدًا لتشيلسي لو اتصل به ريال مدريد لمحاولة التعاقد معه".