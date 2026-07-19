فوضى عارمة في ملعب نهائي كأس العالم بين إسبانيا والأرجنتين.. فحوصات أمنية تعرقل دخول الصحفيين!

أفادت وسائل إعلامية متعددة، اليوم الأحد، أن الأجواء التحضيرية لنهائي كأس العالم تشهد حالة من الفوضى الكبيرة، حيث تتكدس طوابير ضخمة من الصحفيين بانتظار الدخول إلى ملعب "ميتلايف"، وسط إجراءات أمنية صارمة للغاية.

وقبل خمس ساعات كاملة من انطلاق المباراة في نيويورك، كانت طوابير الانتظار عملاقة بالفعل ولا تكاد تتحرك، ويرجع ذلك إلى أن الفحوصات الأمنية متطورة للغاية وتستغرق وقتًا طويلاً.





ونقلت صحيفة "ألجمين داغبلاد" عن الصحفي "شوريرد موسو" واصفًا الوضع: "كل شيء هنا في ملعب ميتلايف يشير إلى أننا أمام أضخم حدث رياضي يتم تنظيمه على الإطلاق، الإجراءات الأمنية مشددة للغاية، ومحيط الملعب مغلق تمامًا من قِبل الشرطة ورجال الأمن على بعد كيلومترات".

وأضاف: "الفوضى عارمة عند مدخل الإعلاميين منذ ساعات، لقد وصلتُ إلى هنا قبل خمس ساعات من المباراة، وبعد قضائي ساعتين في الطابور، لم أصل بعد إلى بوابات التفتيش الأمنية".

وتابع موسو: "هذا الوضع يعكس بوضوح طبيعة اللوجستيات الأمريكية، ولكنه يوضح أيضًا الاهتمام الجماهيري الخيالي بهذه المباراة، حيث يُتوقع أن يشاهدها الليلة مليارا شخص، ويتواجد هنا آلاف الصحفيين والمصورين والمعلقين من كل أنحاء العالم".

كما يواجه صحفيو شبكة "فوتبول زون" عقبات كبيرة في الدخول إلى الملعب.



