فوساتي ينفعل على صحفي بسبب السومة

الأهلي ودع البطولة العربية أمام الهلال

عبده الليثي فيسبوك تويتر

تحدث الأوروجوياني جورجي فوساتي، المدير الفني لأهلي جدة عن الخروج من كأس زايد للأندية العربية الأبطال على يد الهلال بركلات الترجيح.

وكان الأهلي قد أنهى المباراة فائزًا بهدف دون رد، بنفس النتيجة الذي تلقى بها هزيمة أمام الزعيم في الذهاب، حيث حسمت ركلات الترجيح المتأهل للنهائي.

وقال فوساتي في تصريحات عقب اللقاء: "انتهت المنافسة على البطولة العربية وعلينا أن نركز على الدوري والبطولة الآسيوية من الآن، وأتمنى أن نوفق بهم".

وأضاف: "جميع تغييراتي كانت إضطرارية فاللاعبين طلبوا الاستبدال خلال أحداث المباراة بعد أن أكدوا أنهم لن يستطيعوا إكمال اللقاء".

ورد فوساتي بعصبية على أحد الصحفيين بعد سؤال الأخير حول إشراك السومة مصابًا، قائلًا: "هل أنت مدرب لياقة؟، هذه هي وجهة نظرك، وأنا أحترم عملي ومعي جهاز معاون يعلم جاهزية اللاعب جيدًا".

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وودع الأهلي البطولة في موسم سيء للراقي، بعد أن فقد المنافسة على البطولة العربية والكأس والدوري أيضًا ويتبقى له البطولة الآسيوية.