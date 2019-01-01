فوساتي يمنح لاعبيه راحة 3 أيام

فوساتي يمنج لاعبي الأهلي السعودي راحة لمدة 3 أيام

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

منح الجهاز الفني بالنادي الأهلي السعودي بقيادة خورخي فوساتي لاعبي الفريق الأول لكرة القدم راحة من التدريبات لمدة ستصل إلى 3 أيام.

وكان الأهلي قد خسر مواجهته الأخيرة في الدوري نصف النهائي من كأس زايد للأندية الأبطال بهدف مقابل لا شيء أمام مواطنه الهلال.

وعلى خلفية هذه الخسارة، والتي تحمل معها الكثير من الإجهاد للاعبي أهلي جدة، قرر الجهاز الفني للفريق منح لاعبيه قسطًا من الراحة.

سحَرَ يَسحَر ، سَحْرًا وسِحْرًا ، فهو ساحِر ، والمفعول مَسْحور.. 🎩 pic.twitter.com/BH1c9Bt3Jy

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ١٨ مارس ٢٠١٩

ومن المقرر أن تنتهي هذه الفترة المخصصة للراحة، ومن ثم يعود لاعبو النادي الأهلي إلى ممارسة تدريباتهم بشكل طبيعي يوم الخميس المقبل.

وستكون التدريبات المقررة لها الخميس على ملعب الأمير محمد العبدالله الفيصل بمقر النادي كما هو الحال في باقي التدريبات.

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يذكر أن الثلاثي الروماني نيكولاي ستانسيو والتشيلي باولو دياز ولاعب الرأس الأخضر دجانيني تافاريس قد سافروا من أجل الانضمام لمنتخبات بلدانهم في وديات أسبوع الفيفا.