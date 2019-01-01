فوساتي: لقد درست الوصل بشكل جيد وفخور بمستوى الأهلي معي

المدير الفني للأهلي السعودي يبدى سعادته بمستوى الراقي معه مشيراً إلى أن الأداء سيتحسن يوماً عن يوم

فيسبوك تويتر بلال محمد

أكد فوساتي، المدير الفني للأهلي سعادته بما يقدمه الراقي، تحت قيادته الفنية مشيراً إلى أن الأداء سيتسحن في الفترات القادمة، وأن الفريق هدفه تحقيق البطولة العربية.

ويستعد الأهلي لمواجهة الوصل، اليوم في إطار ذهاب مباريات دور الثمانية من كأس زايد للأندية الأبطال على ملعب زعبيل بنادي الوصل.

وقال فوساتي في المؤتمر الصحفي للقاء: "مباراتنا مع الوصل ستكون صعبة، منافسنا لديه إمكانيات عالية، ولكننا سنقدم أفضل ما لدينا من أجل الفوز وضمان التأهل للدور القادم".

وواصل: "الجميع يعلم أنني استلمت الفريق منذ فترة قصيرة، ولكنى فخور بالأداء الذي يقدمه الأهلي تحت قيادتي، وواثق بأننا سنقدم المستوى الذي يليق بنا في البطولة".

وتابع: "لقد درست الوصل بشكل جيد، ومن الوارد تعثر أي فريق هذا أمر طبيعي، لذا أنا لا أحكم بالنتائج ولكن يهمني فقط الأداء".

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الجدير بالذكر ان الراقي يستضيف الوصل، يوم الإثنين 25 فبراير الجاري في مباراة الإياب على ملعب الجوهرة المشعة في جدة.